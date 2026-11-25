وأفادت صحيفة " تايمز" الأميركية أن الاختراق الذي اكتشف أخيرا، استهدف نظاما لتحليل المعلومات الاستخباراتيةمفتوحة المصدر، وهو شبكة تستخدم لتحليل المواد العامة وغير المصنفة واستخلاص مؤشرات منها.وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن أي معلومات مصنفة لم تكشف.ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول في مكتب ، قوله إن الاختراق لم يتسبب في تعطيل أي قدرات أساسية، في حين أحجمت "سي آي إيه" عن التعليق.وجاء الاختراق بعد أيام من تقارير تحدثت عن تعرض الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لقرصنة إلكترونية، وفي ظل تنامي المخاوف في شأن أمن الأنظمة المعلوماتية الأميركية عقب موجة من الأعطال التقنية الواسعة النطاق.وعندما سئل الرئيس الأميركي ، السبت، عن الاختراق الذي طال "إف بي آي"، قال إنه علم بالأمر حديثا، وأضاف لشبكة " نيوز": "سأقول فقط إن ذلك ليس جيدا. لا يعجبني الأمر".وأدت الأعطال التقنية خلال الأسابيع الأخيرة إلى اضطرابات في قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية في أنحاء ، وطالت أيضا شبكة سرية تستخدمها الأميركية.والأسبوع الماضي أقيل مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس من منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات بسبب تكرار هذه الحوادث.