وكانت السفينة، التابعة لشركة الهولندية، تنقل شحنة من العملات الفضية إلى مدينة باتافيا، المعروفة حاليا باسم . وفي عام 1972، نقلت هولندا إلى حقوق السفن التابعة للشركة التي غرقت قبالة سواحلها، إلى جانب حمولاتها.وبدأ التحقيق في سرقة العملات بعد ظهور أعداد كبيرة منها في مزادات خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.وتمكن المحققون من ضبط قطعتين في مزاد بمدينة ، فيما عثر الأمريكي على القطع الـ21 الأخرى في ولاية ، قبل إعادتها جميعا إلى أستراليا.ووصفت الحكومة عملية الاستعادة بأنها الأولى من نوعها التي تنجح فيها البلاد في استرجاع قطع من تراثها الأثري المغمور بالمياه، جرى تهريبها إلى الخارج، عقب تحقيق جنائي.ومن المقرر إيداع العملات المستعادة في حطام السفن بغرب أستراليا بمدينة فريمانتل، بينما عُثر على عشرات القطع الأخرى خلال عمليات تفتيش في منطقة جيرالدتون غربي البلاد.وفي سياق القضية، أقر أحد السكان المحليين بذنبه في أربع تهم تتعلق بانتهاك التراث المغمور بالمياه، ومن المنتظر صدور الحكم بحقه مطلع عام 2027.