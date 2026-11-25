وقال ، في مقابلة مع صحيفة " بوست"، إنه يفضل أن يتولى بنفسه مسؤولية التصريحات، بدلا من توجيه التعليمات إلى متحدث رسمي بشأن ما ينبغي قوله وكيفية صياغته.وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء المتحدثة السابقة كارولين ليفيت، معتبرا أنه من الصعب العثور على من يتفوق عليها في أداء مهامها. وأضاف أن هناك عددا من المرشحين المناسبين للمنصب، لكنه لم يكشف عن أسمائهم، مؤكدا أن غياب المتحدث الرسمي لم يثر أي شكاوى حتى الآن.وكانت كاثي زاكاريا آخر من تولى منصب المتحدث باسم ، لكنها لم تستمر فيه سوى خمسة أيام، في أقصر مدة بتاريخ المنصب، قبل أن تعلن في أكتوبر الماضي نقلها إلى موقع آخر. وكانت قد خلفت كارولين ليفيت التي غادرت المنصب لقضاء وقت أطول مع عائلتها.