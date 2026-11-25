وقال أورلوف: "قريبا جدا، ستظهر أشجار الأمنيات في مقار كبرى المؤسسات الروسية، وستصبح جزءا مهما من برنامج الفعاليات الفيدرالية والمحلية.وقد تجاوزت الحملة حدود منذ زمن طويل، إذ يسعى مواطنونا المقيمون خارج البلاد أيضا إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال بمناسبة الأعياد. وبفضل الجهود المشتركة، تمكّنا خلال السنوات الثماني من مشاركتنا في حملة "شجرة الأمنيات" من تحقيق أمنيات أكثر من 430 ألف طفل.وفي هذا الموسم، ستستمر الحملة حتى 28 فبراير 2027"، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية لحركة "الأوائل".وخلال الحملة، تتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض وغيرهم، فرصة تحقيق أمنياتهم الغالية.وتشمل هذه الفئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من رعاية ، وكذلك الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وأبناء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وأطفال المناطق التاريخية والمقاطعات الحدودية المتضررة من القصف.وتُصنّف الأمنيات التي يمكن تحقيقها ضمن ثلاث فئات: أمنيات مادية، وأمنيات غير مادية، وهدايا مفاجئة.كيف يمكن المشاركة؟* لتقديم أمنية للأطفال: يتولى الوالدان أو الأوصياء القانونيون تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للحملة، مع تحميل المستندات التي تثبت استحقاق الطفل للمشاركة.* لتحقيق أمنية للمتبرعين: يمكن لأي شخص بالغ تجاوز 18 عاما، أو أي منظمة، المشاركة بصفة "منفّذ الأمنية". وتتم المشاركة عبر الموقع الرسمي елкажеланий.рф، من خلال الخطوات التالية:1. التسجيل في الموقع.2. اختيار طلب أحد الأطفال من "الشجرة الافتراضية".3. تحقيق الأمنية وإيصال الهدية قبل الموعد النهائي.