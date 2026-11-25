وعزا المكتب المراجعة الصعودية إلى تحسن بيانات الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، ولا سيما الإنفاق على السلع والبرمجيات، فيما حدّ تراجع الصادرات وارتفاع الواردات من وتيرة النمو.وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1%، فيما بلغ المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.5%.كما ارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث، في مؤشر إضافي على قوة النشاط الاقتصادي الأميركي.