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طالبة إيرانية تصرخ في وجه بزشكيان
دوليات
2026-11-25 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
608 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أجبر
احتجاج أحد طلاب
جامعة فردوسي
في مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الأربعاء، الرئيس
مسعود بزشكيان
على مغادرة قاعة اللقاء بشكل مؤقت، خلال مشاركته في فعالية جمعت أكاديميين وطلاباً، اعتراضاً على طريقة تنظيمها ومحدودية الوقت المخصص للطلاب للتعبير عن آرائهم وطرح مطالبهم.
وجاءت مغادرة بزشكيان بعد اعتراض طالبة على آلية إدارة اللقاء، والوقت المحدود الممنوح للطلاب للمشاركة وإبداء ملاحظاتهم، في مشهد أثار تفاعلاً خلال الزيارة الرئاسية للجامعة.
وأظهر مقطع فيديو الطالبة وهي تصرخ وتحتج على عدم إتاحة الفرصة الكافية للطلاب لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم خلال اللقاء، بالمقابل رد بزشكيان قائلاً "اجلسي"، مضيفاً "إنهم يتصرفون بطريقة تجعلنا لا نرغب في حضور مثل هذه الفعاليات مجدداً"، قبل أن يضيف: "
أرجو
الجلوس".
وتابع بزشكيان قائلاً: "حسناً، سننظم لقاء آخر يقتصر على الأساتذة فقط"، في إشارة إلى عقد اجتماع منفصل مع أعضاء الهيئة التدريسية.
وعقب هذه المشادة، غادر بزشكيان القاعة، ما أدى إلى توقف اللقاء لعدة دقائق.
لكن بعد فترة وجيزة، عاد الرئيس الإيراني إلى القاعة، إثر تدخل محافظ
خراسان
رضوي وعدد من المسؤولين الحاضرين، لتُستأنف الفعالية مجدداً.
جاءت الواقعة خلال لقاء بزشكيان مع الأكاديميين والطلاب في
جامعة فردوسي
بمدينة مشهد، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج زيارته إلى
محافظة خراسان رضوي
، شمال شرقي
إيران
.
وشارك بزشكيان خلال اللقاء في اجتماع مع أساتذة الجامعات والطلاب والمسؤولين الأكاديميين، تناول قضايا التعليم والجامعة والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.
كما سبق اللقاء الجامعي نشاط للرئيس الإيراني في مشهد، شمل اجتماعات مع شخصيات سياسية وفعاليات مرتبطة بتطوير العدالة التعليمية.
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