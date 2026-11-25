وجاءت مغادرة بزشكيان بعد اعتراض طالبة على آلية إدارة اللقاء، والوقت المحدود الممنوح للطلاب للمشاركة وإبداء ملاحظاتهم، في مشهد أثار تفاعلاً خلال الزيارة الرئاسية للجامعة.وأظهر مقطع فيديو الطالبة وهي تصرخ وتحتج على عدم إتاحة الفرصة الكافية للطلاب لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم خلال اللقاء، بالمقابل رد بزشكيان قائلاً "اجلسي"، مضيفاً "إنهم يتصرفون بطريقة تجعلنا لا نرغب في حضور مثل هذه الفعاليات مجدداً"، قبل أن يضيف: " الجلوس".وتابع بزشكيان قائلاً: "حسناً، سننظم لقاء آخر يقتصر على الأساتذة فقط"، في إشارة إلى عقد اجتماع منفصل مع أعضاء الهيئة التدريسية.وعقب هذه المشادة، غادر بزشكيان القاعة، ما أدى إلى توقف اللقاء لعدة دقائق.لكن بعد فترة وجيزة، عاد الرئيس الإيراني إلى القاعة، إثر تدخل محافظ رضوي وعدد من المسؤولين الحاضرين، لتُستأنف الفعالية مجدداً.جاءت الواقعة خلال لقاء بزشكيان مع الأكاديميين والطلاب في بمدينة مشهد، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج زيارته إلى ، شمال شرقي .وشارك بزشكيان خلال اللقاء في اجتماع مع أساتذة الجامعات والطلاب والمسؤولين الأكاديميين، تناول قضايا التعليم والجامعة والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.كما سبق اللقاء الجامعي نشاط للرئيس الإيراني في مشهد، شمل اجتماعات مع شخصيات سياسية وفعاليات مرتبطة بتطوير العدالة التعليمية.