اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن الأسهم تراجعت بشكل حاد بسبب نتائج الانتخابات.

وقال في كلمة له، "الأسهم تراجعت بشكل حاد بسبب نتائج الانتخابات، ولو كنت مرشحا في الانتخابات لكانت النتائج كما في السابق وحققت أسواق الأسهم وحسابات التقاعد ارتفاعات هائلة".

وشهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في (3 تشرين الثاني 2026) تحولاً سياسياً بارزاً، بعدما حقق الحزب الديمقراطي مكاسب واسعة مكّنته من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في نتيجة تمثل تغييراً مهماً في موازين القوى داخل .