ووقع الحادث إثر انقلاب سيارة نقل وقود وما تلاه من اندلاع حرائق ضخمة التهمت عددا من السيارات.





ودفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المركبات والمنشآت المجاورة، فيما فرضت طوقا حول المكان وأغلقت أجزاء من الطريق وحولت حركة المرور إلى مسارات بديلة. وأفادت الوزارة بأن فرق الإسعاف دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ.ودفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المركبات والمنشآت المجاورة، فيما فرضت طوقا حول المكان وأغلقت أجزاء من الطريق وحولت حركة المرور إلى مسارات بديلة.