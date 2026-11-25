ولا تقل خطورة عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مفرط؛ وهي مشكلة دفعت دول مجموعة السبع إلى تبني سياسات نقدي واسعة النطاق في الفترة ما بين الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.ويواجه صناع السياسات في تحديات تختلف عن تلك التي تواجهها القوى الاقتصادية الأخرى؛ فبينما يخشى الأمريكي من أن يترسخ التضخم -الذي ظل باستمرار فوق هدفه البالغ 2% منذ بدء الجائحة- في قرارات الأسر، ينبغي على بنك الشعب الصيني أن يقلق من حدوث دوامة في الاتجاه المعاكس.ويتعين على بذل جهود أكبر لمواجهة الانكماش الاقتصادي. ففي أكتوبر، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق -وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022- مدفوعةً بارتفاع تكاليف السلع الأساسية. وفي المقابل، تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7%، وهي نتيجة جاءت أسوأ من التوقعات.ويصف الاقتصاديون هذا الوضع بـ "التضخم السيئ"؛ فهو مدفوع بارتفاع تكاليف المواد الخام نتيجة أحداث وقعت في أماكن أخرى، وليس نتيجة طلب محلي قوي وصحي. ويرى الخبراء أن مثل هذه الزيادات غير مستدامة، وبمجرد تراجعها، ستصبح قوى الانكماش الاقتصادي على رأس أولويات المسؤولين.وبالرغم من تحقيق مكاسب في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال شهر أكتوبر، إلا أن هذه المكاسب جاءت أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً، وسُجِّل تراجع في مؤشر رئيسي للاستثمار، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنازل.ولا يبدو من المستبعد أن يتباطأ النمو إلى ما بين 3% و4% بحلول مطلع العقد المقبل، أو أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى نحو 2% خلال ثلاثينيات الحالي، ويختلف هذا المشهد تماماً عن وتيرة النمو المتسارعة التي جعلت من الصين محط أنظار العالم وإعجابه قبل جيل واحد فقط.