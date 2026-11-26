وتتضمن الحزمة فرض عقوبات مالية على 4 كيانات نسبت إليها سلطات "تورطها في هجمات برامج الفدية"، وحظر استيراد أجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر) الأجنبية بدعوى "تلافي ثغرات التجسس".وقال إن هذه الخطوة تشمل تحديث منظومة الأمن السيبراني للأنظمة العسكرية والاستخباراتية والفيدرالية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما.وتتضمن الحزمة كذلك تشكيل فريق خاص للتصدي للتهديدات الناشئة، وإعلان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن مبادرة جديدة للأمن السيبراني والقيادة الأمريكية، إلى جانب ترشيح وتعيين قيادات جديدة في المناصب السيبرانية.وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة هجمات إلكترونية متعاقبة استهدفت قطاعات حيوية كالطيران والمصارف والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلكتروني طالت شبكات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة الأمريكية.وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتعاقبة، في وقت لم يصدر عن السلطات الصينية تعليق فوري على الاتهامات.