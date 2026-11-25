​فجر مسلحون أنفسهم، مساء الأربعاء، بنقطة للأمن في حي مشيرفة السوري.

وقالت مديرية إعلام محافظة السورية، "ثلاثة مسلحين فجروا أنفسهم في نقطة للأمن الداخلي في حي مشيرفة".

وقال قائد الأمن الداخلي في الحسكة، "استشهاد 2 من عناصرنا وإصابة 5 في هجوم لتنظيم على مقر للأمن الداخلي".