وأفادت بيانات مقتضبة على منصة "إكس"، باعتراض وتدمير صاروخين بالستيين حوثيين باتجاه .كما أشار بيان آخر إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه .وأعلنت اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمحيط ميناء جدة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين المدنيين من جراء سقوط شظايا الاعتراض.كما أكدت سقوط مقذوف على ميناء جازان جنوبي المملكة، مشيرة إلى "أضرار طفيفة من دون إصابات بالمدنيين، والعمل جار على تحديد نوع المقذوف".