وقال كوشنر في برنامج "MD MEETS" عبر : "لا تزال القضية الإقليمية تمثل المأزق الرئيسي في حل الأزمة الأوكرانية".وفي مقابلة مع دويفنر، رئيس مجموعة "أكسل شبرينغر" الإعلامية الألمانية، قال كوشنر إن تتفهم عدم رغبة في الموافقة على وقف إطلاق النار كخطوة أولى من دون التوصل إلى تسوية كاملة للنزاع.وأوضح أن وقف إطلاق النار بحد ذاته لا يضمن استبعاد اندلاع نزاع جديد مستقبلا، مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن لدى موسكو ثقة محدودة في إمكانية أن يؤدي وقف الحرب إلى تسوية ما بعد الحرب تستبعد تجددها.وأشار كوشنر إلى أن تعمل بالتوازي على إنشاء بنية أمنية طويلة الأمد، إلى جانب إعداد مقترحات محددة للتسوية، معربا عن أمله في أن يتيح توقيع الاتفاقات النهائية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.ولفت إلى أن أيا من أوروبا أو أوكرانيا لم تقدم للولايات المتحدة حتى الآن خطة خاصة بها لتحقيق السلام.وكان الرئيس الروسي قد أكد مرارا أن موسكو تريد إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن عبر تسوية سلمية، مشيرا إلى استعداد للمفاوضات، لكنها لا ترى رغبة مماثلة لدى نظام .