وذكرت السلطات أن الانفجار وقع في مستودع بانغتشاك للنفط بمنطقة بانغنا، وكان قوياً إلى درجة تسببه باهتزاز أبواب المنازل والمباني على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث، أعقبه تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود.وأعلنت السلطات المحلية دعوة السكان إلى إخلاء المنطقة حفاظاً على سلامتهم، فيما أخلت الشرطة التلاميذ من المدارس القريبة، وطلبت من السكان مغادرة محيط المستودع كإجراء احترازي.وأفاد مركز «إيراوان» للطوارئ الطبية بأن أربعة من المصابين تعرضوا لإصابات خطرة، فيما كانت إصابات الثلاثة الآخرين أقل خطورة.من جانبها، أعلنت شركة بانغتشاك، المشغلة للمستودع، إيقاف جميع وحداتها الإنتاجية واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحادث، مؤكدة احتواء الوضع وإخماد الحريق، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.