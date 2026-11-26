وذكرت تقارير اعلامية، ان "الإسباني، دي كوس، سيخلف ، في رئاسة البنك المركزي الأوروبي.".واضافت انه "من المقرر أن تغادر لاغارد منصبها مطلع شهر فبراير المقبل، ليتولى دي كوس قيادة المؤسسة النقدية الأهم في منطقة اليورو".واوضحت ان "الأسواق تنتظر تأكيدًا رسميًا لهذا الذي يأتي في مرحلة اقتصادية حساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".