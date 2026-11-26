وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن العطوان، بأنه "إلحاقا بالبيان رقم 83 بشأن تعرض أحد المواقع الحيوية في البلاد للاستهداف جراء العدوان الإيراني الآثم، فقد توفي المصابان من الجنسية الإيطالية نتيجةً للإصابات التي لحقت بهما".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن حالتي الوفاة لفنيين يعملان لدى شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية.كما أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في إثر هجوم إيراني بمسيرات حسبما ذكرت اللإيطالية "أنسا".والخميس، أعلن الجيش عن رصد عدد من الطائرات المسيرة داخل المجال الجوي للبلاد، والتعامل معها.