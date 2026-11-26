وأوضح ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه خصص وقتا طويلا خلال محادثاته مع في الأسبوع الماضي لمناقشة وقف العمليات العسكرية الروسية في أوروبا.وأضاف أن آلاف الأشخاص يقتلون شهريا في الحرب، واصفا إراقة الدماء بأنها "حمام دم كامل"، ومعتبرا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "تكريما عظيما للجميع".وجاءت تصريحاته عقب قمة ثلاثية جمعته ببوتين والرئيس الصيني في الصين الأسبوع الماضي، تناولت العلاقات الدولية والتطورات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا، ضمن مساعي للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.