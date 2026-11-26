وقالت ، "اعتداء بمقذوف جوي معاد على مصفاة جازان يسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين".

وأضافت "الاعتداء بمقذوف على مصفاة جازان نتج عنه حريق تم التعامل معه وتوقف مؤقت لعمليات تشغيلية".



وكانت أعلنت، أمس الأربعاء، عن اعتراض وتدمير صواريخ بالستية و"كروز"، وطائرة مسيّرة، و"مقذوف"، أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية على مناطق متفرقة من المملكة.