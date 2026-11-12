التفاصيل الكاملة لمقتل أحمد العلواني في بيروت

وقال معن، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن المتابعات الأمنية والتواصل المستمر مع السفير العراقي في أسفرا عن التوصل إلى تفاصيل تحركات العلواني، مبيناً أنه وصل إلى بيروت مساء الخميس قادماً من على متن طيران الشرق الأوسط، وكان يحمل جواز سفر عادياً، وفق تسجيلات المراقبة.وأضاف أن العلواني غادر المطار بسيارة أجرة وتوجه إلى فندق قريب من منطقة الروشة، لكنه غادره بعد أقل من ساعة من استلام غرفته، بعدما أبلغ العاملين بأن أصدقاء وصلوا إليه وسيذهب معهم. وأشار إلى أن التحقيقات مع إدارة الفندق كشفت أن الأشخاص الذين رافقوه كانوا يتحدثون بلهجة ، واستقل معهم سيارة من نوع «رانج روفر» بيضاء اللون.وأوضح معن أن العلواني أجرى اتصالين بأهله، كان آخرهما من شقة في منطقة طريق الجديدة، قبل أن يتصل أزهر العلواني، وهو ابن عمه وشقيق زوجته، بالسفير العراقي صباح الثلاثاء للاستفسار عن اختفائه، الأمر الذي دفع السفارة إلى التواصل مع وتقديم بلاغ رسمي لبدء التحقيقات.وتابع أن الأجهزة اللبنانية واصلت البحث عن تحركات العلواني، قبل أن يبلغ مدير الأمن العام اللبناني اللواء شقير السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة في منطقة الجديدة. وأثارت المعلومات الأولية شكوكاً بشأن هويتها، خصوصاً أن مستأجر الشقة كان يحمل الجنسية السورية.وبحسب معن، تحرك السفير العراقي برفقة أقارب العلواني والقنصل ووفد من السفارة إلى في زحلة لمعاينة الجثة، التي كانت قد بدأت بالتحلل وفقدت بعض ملامحها، ما دفع اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات إضافية للتثبت من الهوية.وأشار إلى أن أحمد رامي الحاج باشر الإجراءات القضائية، وطلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA)، مع حضور أحد أقارب العلواني من الدرجة الأولى. وفي صباح الأربعاء، تعرف أقارب العلواني على الجثة وأكدوا أنها تعود إليه، فيما وصل ابنه إلى بعد ظهر اليوم نفسه وأُخذت منه عينة لإجراء الفحص، إلى جانب تدوين إفادته بشأن ظروف مغادرة والده وأسباب زيارته والأشخاص الذين التقاهم.وفي تفاصيل العثور على الجثة، ذكر معن أن الشقة تعود إلى مواطن لبناني موقوف حالياً بصورة احترازية، مبيناً أن صاحبها أفاد بأن المستأجرين أوهموه بأن مدة الإقامة ستكون قصيرة، ودفعوا له 200 دولار عن الليلة الواحدة، بدلاً من 100 دولار، ووعدوه بتسليم الوثائق الثبوتية لاحقاً.وأضاف أن صاحب الشقة عاد يوم الأحد للحصول على بقية الإيجار، لكنه لم يعثر على المستأجرين، وتكرر الأمر يوم الاثنين، قبل أن يلاحظ انبعاث رائحة غير طبيعية من الشقة، فأبلغ الشرطة التي فتحتها وعثرت على الجثة بداخلها.