مصدر يكشف حقيقة وصول قوة من مكافحة الإرهاب إلى جرف النصر

وقال المصدر لـ ، ان "ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وصول قوة من والفرقة 9 المدرعة إلى مشارف منطقة جرف النصر غير صحيح".وأضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب لديه قوة تتواجد أساساً في منطقة جرف النصر".