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ضبط أكثر من 4 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في الموصل
أمن
ضبطت مديرية الجريمة المنظمة، 4 أطنان و400 كيلوغرام من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الأسواق التجارية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
2026-11-12 | 02:09
2026-11-12T02:09:16+00:00
Alsumaria Tv
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ضبط أكثر من 4 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في الموصل
147 شوهد
ضبطت
مديرية الجريمة المنظمة
، 4 أطنان و400 كيلوغرام من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الأسواق التجارية في الجانب الأيمن من مدينة
الموصل
.
وذكر مصدر محلي لـ
السومرية نيوز
، أن "عملية الضبط أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها".
وأضاف أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مع حجز المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وفق الإجراءات الأصولية، حفاظاً على
الصحة
العامة ومنع وصولها إلى المستهلكين".
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