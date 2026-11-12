ضبط أكثر من 4 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في الموصل

وذكر مصدر محلي لـ ، أن "عملية الضبط أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها".وأضاف أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مع حجز المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وفق الإجراءات الأصولية، حفاظاً على العامة ومنع وصولها إلى المستهلكين".