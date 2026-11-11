إصابة منتسب بالدفاع المدني بإطلاق نار داخل منزله في بغداد.. والتحفظ على زوجته

وقال المصدر لـ ، إن المنتسب أُصيب برصاصة في منطقة الرقبة، مبيناً أن زوجته ادعت أن الحادثة كانت محاولة انتحار.وأضاف أن القوات الأمنية تحفظت على الزوجة لوجود شكوك تحيط بملابسات الحادثة، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقية لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد أسبابها.