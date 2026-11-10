الاستخبارات تحبط نشاطاً لوجستياً لـ”داعش” وتدمر ثلاث مضافات في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان، أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف مباشر من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في منطقة جبال دوملان ضمن قضاء الدبس، التابع لناحية ألتون كوبري.وأضافت أن القوة عثرت داخل المضافات على مواد غذائية ومستلزمات للطبخ ومعدات للطاقة الشمسية تُستخدم لشحن الهواتف النقالة، فضلاً عن أسلحة وأعتدة وملابس عسكرية.وأشارت إلى أن مفارزها باشرت، بالتنسيق مع الجهد الهندسي للقطعات الأمنية الماسكة للأرض، بمعالجة المضافات الثلاث وتدميرها وفق الإجراءات المعتمدة.وأكدت الوكالة، أن العملية تأتي ضمن الجهود الاستباقية لملاحقة فلول التنظيم وكشف أوكارها ومصادر إمدادها اللوجستي، ومنع إعادة تشكيل بؤر تهدد أمن واستقرار البلاد.