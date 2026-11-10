مخدرات ذي قار تطيح بمتهمين اثنين وتضبط 2.5 كغم من الكريستال

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أن "العملية نُفذت وفق معلومات أمنية ومتابعة متواصلة، وأسفرت بدايتها عن إلقاء القبض على المتهم الأول، الذي قادت اعترافاته إلى كشف هوية شريكه وتحديد مكان وجوده".وأضافت أن "القوة الأمنية تحركت لمداهمة موقع المتهم الثاني، الذي حاول الفرار لحظة تنفيذ العملية، إلا أن القوات تمكنت من محاصرته وإلقاء القبض عليه".وأكدت لشؤون "استمرار عملياتها الأمنية لملاحقة شبكات الاتجار والترويج، ومواصلة عملياتها الاستباقية لمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها وحماية المجتمع من مخاطرها".