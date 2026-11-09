ضربة جوية لطائرات F-16 تستهدف وكراً لداعش في وادي زغيتون بكركوك

وذكرت المديرية في بيان، أن الضربة نُفذت بمعلومات استخبارية دقيقة، فيما تولى صقور الجو تنفيذ الاستهداف، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو حجم الخسائر الناجمة عنها.ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن نتائج الضربة أو حجم الخسائر التي لحقت بعناصر التنظيم، فيما تأتي العملية في إطار ملاحقة أوكار واستهداف تحركاته في مناطق العمليات.