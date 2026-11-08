تركيا تبدأ بخطوات التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة – زيلكان إلى العراق

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان " اجتمعت بين وتركيا لبحث إنهاء الملفات المتعلقة بين البلدين، واتفقوا على الآتي:1 - تؤكد السلطتان التركية والعراقية بموجب الاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 أيلول 2026، إرادتهما المشتركة على مواصلة الخطوات الجديرة بالثناء التي أحرزتها السلطات العراقية حتى الآن في سبيل بسط سلطة الدولة بالكامل في ، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة .2 - يعلن الجانب التركي، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى القيادات، أنه سيبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبه نحو التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة-زيلكان إلى الحكومة .3 - ومن أجل التحقق والإشراف المشترك على سير العملية التي بدأت في سنجار بهدف إنهاء وجود الجماعات المسلحة ، فقد قرر الطرفان تفعيل " الأمنية المشتركة"، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.