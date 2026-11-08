جنايات الأنبار تحكم بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات وزوجته

– أمن



أصدرت محكمة ، الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق رجل وزوجته، بعد إدانتهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط 14 ألف حبة من مادة الأمفيتامين بحوزتهما.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن الحبوب المخدرة كانت معدّة للاتجار والبيع بين المتعاطين، مبيناً أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 28/أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.