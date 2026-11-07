شرطة الكرخ تعتقل متهماً بإطلاق النار في الطارمية وتوضح طبيعة الحادث

وذكرت القيادة في بيان، أن الحادث وقع إثر مشادة كلامية بين شاغلي العجلتين على ، تطورت إلى إطلاق أحد أطراف المشاجرة عيارات نارية باتجاه العجلة الأخرى.وأضافت أن مفارز قسم شرطة الطارمية انتقلت إلى موقع الحادث، وتمكنت بعد جمع المعلومات ومتابعة العجلة المتورطة من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.ودعت القيادة، منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين.