ميسان.. اعتقال 54 متهماً وضبط نحو 5 كيلوغرامات من المخدرات



أعلنت في ، اليوم الجمعة، اعتقال 54 متهماً وضبط نحو 5 كيلوغرامات من المواد المخدرة، خلال عمليات أمنية نُفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.



وذكرت المديرية في بيان، أن عمليات الاعتقال جاءت بعد معلومات استخبارية وعمليات رصد ومتابعة لتحركات المتهمين، انتهت بمداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية.



وأضافت أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط مضبوطات أخرى، مؤكدة استمرار ملاحقة شبكات الاتجار والترويج بالمخدرات والعمل على تفكيكها وتجفيف مصادر نشاطها.