الاستخبارات والأمن تعتقل متهماً بالارهاب في السليمانية

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن الميدانية تمكنت من القبض على المتهم، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة حددت مكان وجوده في المحافظة.وأضافت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة تحركات المتهم بالتنسيق مع قوات جهاز الآسايش، مشيرة إلى تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.