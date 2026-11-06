ضبط طائرة مسيّرة تحمل مقذوفاً حربياً في كركوك

وذكر الجهاز في بيان، أن العملية نُفذت استناداً إلى جهد استخباري ومتابعة ميدانية، أسفرت عن الوصول إلى الطائرة والمقذوف الذي كانت تحمله.وأضاف أن مفارزه، وبالتنسيق مع الجهد الهندسي في الجيش، تولت إتلاف الطائرة والمقذوف في موقع العثور عليهما، من خلال تفجير مسيطر عليه.ودعا جهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة، وعدم الاقتراب منها أو العبث بها، مؤكداً استمرار متابعة كل ما من شأنه تهديد أمن البلاد.