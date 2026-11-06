مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار إثر مشاجرة بين جيران في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن أسباب المشاجرة لم تُعرف حتى الآن، مبيناً أن القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على مطلق النار.وأضاف أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وملاحقة المتهم.