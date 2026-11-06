إصابة امرأة بجروح خطيرة على يد زوجها إثر مشاجرة في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن “مشاجرة عائلية وقعت بين الزوجين ضمن القرية العراقية في ، تطورت إلى اعتداء الزوج على زوجته باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة”.وأضاف أن القوات الأمنية تحفظت على الزوج، واتخذت الإجراءات الأصولية بحقه.