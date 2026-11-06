الإعلام الأمني يوضح حقيقة غلق الأجواء العراقية ويتحدث عن فعالية تدريبية

وذكر بيان للإعلام الأمني، أن ما جرى يقتصر على تحديد مساحة جوية محدودة جداً لأغراض تدريبية، ضمن فعالية الرمي السنوي التي تنفذها لأسلحتها المختلفة، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يمثل غلقاً للأجواء العراقية أو تقييداً لحركة الطيران بصورة عامة.وأكد البيان أن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد مستقرة، وأن المؤسسات الأمنية تواصل أداء مهامها وفق الخطط والإجراءات المعتمدة، مع استمرار متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.ودعا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني.