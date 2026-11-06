مقتل منتسب في الداخلية طعناً بسكاكين خلال مشاجرة في بغداد

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب في ، إثر مشاجرة اندلعت ضمن منطقة المعالف في العاصمة ، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وقال المصدر إن المشاجرة، التي لم تُعرف أسبابها حتى الآن، أسفرت عن مقتل المنتسب بعد تعرضه للطعن بالسكاكين، فيما تمكن الجاني من الفرار إلى جهة مجهولة.





وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما باشرت عمليات البحث والتحري لتعقب الجاني والقبض عليه.