الاستخبارات البحرية تحبط محاولة لتهريب المشتقات النفطية وتعتقل طاقمي زورقين

وذكرت المديرية في بيان، أن والأمن في قاعدة البحرية، التابع لها، نفّذ العملية عقب رصد ومتابعة استخبارية دقيقة لتحركات زورقين كانا يمارسان أنشطة غير قانونية في .وأضافت أن القوة المختصة تمكنت من اعتراض الزورقين وضبط أحدهما محمّلاً بالمشتقات النفطية، فضلاً عن إلقاء القبض على أفراد طاقميهما.وأشارت المديرية إلى أن العملية تأتي ضمن جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي لمحاولاتها، وتعزيز أمن المياه الإقليمية العراقية وحماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير القانوني.