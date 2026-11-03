مخدرات كركوك تفكك شبكة دولية وتضبط 20 كيلوغراماً من الحشيشة خارج العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن العملية بدأت باستدراج أحد أفراد الشبكة والقبض عليه متلبساً داخل أراضي تلك الدولة، قبل أن تقود اعترافاته والمعلومات التي أدلى بها إلى تحديد بقية أفراد الشبكة والإطاحة بهم.وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 20 كيلوغراماً من مادة الحشيشة المخدرة، مؤكدة استمرار جهودها الاستخبارية لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وتفكيكها داخل وخارجه.