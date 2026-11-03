الاعلام الامني: لا صحة لوجود قصف في ديالى

نيوز- امني

نفت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، صحة لوجود قصف في .

وقال رئيس الخلية الفريق في تصريح تابعته ، انه "لا صحة لوجد أي استهداف أو قصف جوي في ".