الكشف عن طبيعة أصوات إطلاق النار داخل السفارة البريطانية ببغداد

وأكد المصدر لـ ، أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت داخل في ناتجة عن تدريبات تُجرى داخل مبنى السفارة.ويأتي ذلك بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار بوضوح من داخل السفارة البريطانية في العاصمة بغداد.