الداخلية: القبض على 94 متهماً بتهريب المشتقات النفطية وضبط 89 صهريجاً خلال تشرين الأول

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، في بيان، إن مديرية شرطة الطاقة والتشكيلات التابعة لها تمكنت، خلال المدة من الأول من تشرين الأول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2026، من إلقاء القبض على 94 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد.وأضاف أن القوات الأمنية ضبطت 89 صهريجاً وعجلة مختلفة الأحجام، كانت معدة لعمليات التهريب في جميع المحافظات، باستثناء .وأشار ميري إلى أن الجهد الميداني أسفر أيضاً عن مداهمة 8 أوكار للمهربين في محافظات وصلاح الدين وذي قار، فضلاً عن ضبط 2,226,750 لتراً من المشتقات النفطية المخالفة للضوابط خلال الفترة ذاتها.وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية الثروة النفطية وتأمين .