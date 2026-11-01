اصابة امراة اثناء محاولة الاعتداء عليها جنسيا في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "امراة تولد 1992، تعرضت الى محاولة الاعتداء عليها جنسيا من قبل شخص تجهل معرفتها به في منطقة في واثناء مقاومتها اقدم على نحرها وتمكن من الفرار".واضاف انه "تم نقلها الى المستشفى بحالة صحية خطرة"، مشيرا إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".