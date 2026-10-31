الاعلام الامني تعلن بالارقام الاسلحة المسجلة والمستولى عليها

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، ان " لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في لشؤون الشرطة، سجلت خلال الأسبوع الماضي وحده (8,731) قطعة سلاح وفق الأطر القانونية والأصولية المعتمدة"، مبينة ان "هذه الخطوة جاءت استمراراً للجهود المبذولة لفرض هيبة الدولة، وإنفاذ القانون، وتأكيداً للالتزام الحكومي الثابت بحصر السلاح بيد والأمنية الرسمية، وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف ومتابعة ، وهو ما يجسد وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية دعم مسار الأمن والاستقرار".واضاف "على صعيد العمليات الأمنية والجهود الاستباقية، بلغ الموقف الإجمالي للأسلحة والعتاد المضبوطة، سواء عبر المبارز القضائية أو عمليات الضبط الأمني المختلفة، الأرقام التالية:الأسلحة المستولى عليها: (1,191,441) قطعة.الأعتدة بمختلف أنواعها: (11,191,363) إطلاقة.الصواريخ والقنابل: (201,809) صواريخ وقنابل.المواد المتفجرة: (18,180) مادة.واكد ان "هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد المضي قدماً وبخطى ثابتة نحو تطهير المدن من الأسلحة غير المرخصة، وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في جميع أنحاء "، مشددا على أن " مستمرة في تنفيذ مهامها بحزم ودون تهاون".ودعا "الجميع إلى التعاون المستمر مع الجهات المختصة خدمةً لمصلحة الوطن العليا".