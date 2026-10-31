من فخّ الاستدراج إلى سقوطه.. 34 كغم مخدرات تُنهي نشاط أحد المتاجرين بالأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انها "تواصل ضرباتها النوعية لتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات، حيث تمكنت مفارز الخاصة التابعة إلى ، وبعملية أمنية واستخبارية دقيقة، من الإطاحة بأحد المتاجرين بالمخدرات وضبط 34 كغم من المواد المخدرة بحوزته".واضافت ان "العملية جاءت عقب متابعة استخبارية حثيثة ورصد دقيق لتحركات المتهم، أسفرت عن استدراجه وضبطه متلبساً بحيازة المواد المخدرة، وإلقاء القبض عليه وفق الإجراءات القانونية الأصولية".واكدت ان "هذه الضربة تمثل امتداداً لجهودها المتواصلة في تفكيك شبكات الاتجار والتهريب، وتجفيف مساراتها الإجرامية، وملاحقة عناصرها أينما حاولوا الاختباء، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم قبل أن تجد طريقها إلى المجتمع".