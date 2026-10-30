شرطة أربيل تعلن السيطرة على خلاف مسلح بين عائلتين في خبات



أعلنت مديرية شرطة ، اليوم الجمعة، السيطرة على خلاف مسلح نشب بين عائلتين في قضاء خبات.

وذكرت المديرية في بيان، أن قواتها وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه الليلة الماضية، وتمكنت بالتعاون مع القوات الأمنية الأخرى من السيطرة على الوضع بسرعة.



وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بإثارة وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على عدم السماح باستخدام السلاح تحت أي ظرف، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وفق القانون.