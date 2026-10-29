اعتقال متهم بارتكابه سطو مسلح في بغداد وذي قار

أعلنت وكالة الاستخبارات، مساء الخميس، عن اعتقال متهم بارتكابه سطو مسلح في محافظتي وذي قار.

وقالت الوكالة في بيان، "بإشراف وتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد توفر معلومات استخبارية عن وجود هدف مؤشر عالي الخطورة هارب من العدالة مطلوب بعدة قضايا جنائية".

وأضاف البيان "تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد التحري والمراقبة تم التوصل الى محل تواجده، وفور وصول القوة بادر المتهم بفتح النار تجاه القوة المنفذة للواجب مما استوجب على المفارز تنفيذ قواعد الاشتباك الأصولية وإصابته والقبض عليه".

وتابع "نفذ المتهم جرائم سطو مسلح على محلات مجوهرات في ، كما نفذ جريمة سطو مسلح على أحد المواطنين صاحب سلسلة مطاعم في بعد إصابته بطلق ناري"، مضيفا "اتُخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية ودُونت أقواله وأعترف صراحةً بالجرائم المسندة اليه وتم اتخاذ الاجراءات القضائية بحقه".