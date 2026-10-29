الامن الوطني: اغلقنا 557 صفحة تهدد السلم المجتمعي

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز الحاكم في تصريح تابعته ، ان "أبرز حصيلة واجبات الجهاز خلال شهر تشرين الأول تضمنت:- القبض على 9 متهمين بالاتجار بالبشر- معالجة 557 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد السلم المجتمعي- القبض على 9 متهمين بقضايا إرهابية في 4 محافظات