رسميا.. انتهاء مهام فرقة المشاة 17 بالجيش من جنوب وجنوب غرب بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "هنيئاً للمحافظة الجديدة رجالها الجدد، وسلاماً على أرضٍ غادرتموها وقد تركتم فيها أثراً لا يُمحى".وثمنت القيادة "جهود فرقة المشاة السابعة عشر في تعزيز الامن والاستقرار ضمن قاطع مسؤوليتها جنوبي العاصمة، بعد سنوات طوال مليئة بالنجاحات والبطولات سطروها بالدم والتضحيات".وتابعت "نودعكم اليوم وفخرنا بكم يعانق السماء لقد كنتم هنا السد المنيع والعين التي لا تنام واليوم تنتقلون بحملكم الثقيل من المجد لتضيئوا أرضاً أخرى"، لافتة الى ان "رجال الفرقة الابطال (قائداً وضباطاً ومنتسبين) بصماتكم في عاصمتنا خالدة، ودعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح في خدمة ابناء شعبنا العزيز في كل بقعة ارض تطئوها".