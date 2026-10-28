تركيا ترحب بإجراءات العراق في سنجار وتربطها بتسليم قاعدة بعشيقة

وقالت الوزارة، في بيان، إن ترحب بالإجراءات العراقية الأخيرة في ، مشيرة إلى أن التقدم الأمني في المنطقة أتاح المضي في ترتيبات تسليم قاعدة بعشيقة – زليكان إلى السلطات العراقية، وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما.وأكد البيان استمرار دعم للعراق في مجالات التدريب والتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.وتأتي المواقف التركية عقب تحركات حكومية عراقية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في سنجار، إذ أعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، بدء إجراءات إنهاء الارتباط العسكري المستقل لوحدات مقاومة سنجار ودمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية، بالتزامن مع نقل مسؤولية الأمن في إلى السلطات الاتحادية.