بسبب العلم الأمريكي.. مكتب القائد العام يقرر إقالة أربعة ضباط في وزارة الداخلية

وقال المصدر لـ ، ان " للقوات المسلحة قرر إقالة أربعة ضباط في العراقية من مناصبهم".وضاف انه "وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم لإهمالهم وتقصيرهم في مهامهم الأمنية، بإهانة علم الأميركية".