تفاصيل جديدة حول دوي الانفجارات في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "الدفاعات الجوية اسقطت طائرات مسيرة عدد اثنين تستخدم للتجسس".وأضاف ان "الطائرات غير مفخخة".وأوضحت خلية الاعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طبيعة الانفجارات التي سمعت في .وقال رئيس الخلية الفريق ، في تسجيل صوتي تابعته نيوز، ان "دوي الانفجارات التي سمعت قبل قليل في عدد من مناطق العاصمة، ناتج عن معالجة لطائرة مسيرة في محيط اطراف وسط العاصمة بغداد".وأضاف ان "الطائرة مجهولة الهوية وتم معالجتها"، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية بشان الموضوع".فيما اكد مصدر امني "استمرار اطلاق صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية".